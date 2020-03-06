По 4000 долларов и евро наличными и служебная квартира: что в декларации у нового главы минветеранов

Новоиспеченный министр по вопросам ветеранов Сергей Бессараб живет в служебной квартире, а передвигается на Toyota 2007 года выпуска. Такие сведения содержатся в Едином государственном реестре деклараций.

В наличии нового члена Кабмина 1000 "квадратов" земли в Черниговский области, так называемая служебная квартира площадью 78 кв. м в Чернигове. Кроме того, Бессараб владеет машиной Toyota Camry 2007 года выпуска, а его жена Алла - Mitsubishi Padgero (2008 г.).

На банковских счетах министр сохраняет 101 000 грн и 1100 долларов. А наличными имеет 4000 долларов и 4000 евро.

Отмечается, что финансовое управление Генерального штаба ВС Украины выплатило Бессарабу 887 344 грн зарплаты, а еще он получил 8995 грн соцпомощи, 94 633 грн пенсии и 1056 грн ему выплатил банк. Жена сообщила о доходе 19 800 грн (пенсия).

Напомним, что новый министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников задекларировал охотничьи карабины, квадроцикл и 19,5 млн грн зарплаты. Тогда как министр социальной политики Марина Лазебная в декларацию о доходах внесла данные о 3 квартирах, одну из которых еще ранее приобрела в России.

Ранее "Комментарии" сообщали о живописи "золотого века" и недостроенном жилье в декларации нового министра финансов Игоря Уманского. А также стало известно о том, что внес в декларацию новоиспеченный министр Кабмина Олег Немчинов.

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