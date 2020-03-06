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Валюта на счетах и наличными, квартира и дом: чем владеет новый министр здравоохранения Емец

Новый министр здравоохранения Илья Емец задекларировал квартиру, дом и земельные «квадраты»

сегодня, 17:41
Автор:

• Таисия Ерохина

Валюта на счетах и наличными, квартира и дом: чем владеет новый министр здравоохранения Емец

Министр здравоохранения Илья Емец, который недавно был назначен вследствие перезагрузки Кабмина, обладает квартирой, домом и двумя земельными участками. О таких данных министр отчитался в Государственном реестре деклараций.

Так, Емец владеет земельным участком на 1003 "квадратов", жилым домом площадью 375,5 кв. м и квартирой на 44,6 кв. м в Киеве, а также 1890 земельными "квадратами" в Ровенской области. Также министр задекларировал наручные часы Patek Philippe.

Сообщается, что Емец получил 708 075 грн зарплаты (Государственное учреждение "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины"), 4556 грн зарплаты на работе по совместительству (Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика), а также пенсию – 144 787 грн, проценты – 1684 грн, дополнительное благо – 621 грн.

На своих счетах в банках министр насчитал 485 218 грн, 3741 долларов, 25 346 евро, тогда как наличных средств – 670 000 грн, 74 000 долларов и 57 000 евро. Кроме того, в документе есть информация о корпоративных правах госслужащего и членстве в благотворительных организациях.

Напомним, новый министр по вопросам ветеранов Сергей Бессараб задекларировал по 4000 долларов и евро наличными и служебную квартиру. А "перезагруженный" министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников владеет охотничьими карабинами, квадроциклом и раньше получил 19,5 млн грн зарплаты. Тогда как министр социальной политики Марина Лазебная в декларацию о доходах внесла данные о 3 квартирах, одну из которых давно приобрела в России.

Ранее "Комментарии" сообщали о живописи "золотого века" и недостроенном жилье в декларации нового министра финансов Игоря Уманского. А также стало известно о том, что задекларировал новоиспеченный министр Кабмина Олег Немчинов.


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Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/dd70a488-aba1-4028-bdcd-b7b3e1adaf54
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