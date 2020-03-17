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Курс доллара в Украине продолжает стремительно расти

Доллар в Украине подорожал еще на 53 копейки

сегодня, 20:10
Автор:

• Татьяна Веремеева

Курс доллара в Украине продолжает стремительно расти

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 18 марта на уровне 27,0566 грн за доллар, к евро – 29,7271 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Также стоит отметить, что официальный доллар в Украине за последний банковский день подорожал на 53 копейки – по состоянию на 17 марта официальный курс был на уровне 26,5249 грн за доллар. В то же время евро за сутки подорожал на 20 копеек – 29,5249 грн за евро был курс сегодня.

Ранее "Комментарии" писали, что НБУ продал на аукционе 130,5 млн долларов. Продажа позволила удовлетворить 21 заявку. Как уточнили у госрегулятора, планируемый объем торгов составлял 200 млн. Всего было подано 64 заявки, общая сумма требований составила 258,9 млн при курсе от 26,37 грн за доллар до 26,56 грн. Курс отсечения установили в размере 26,53 грн за доллар.

Также мы писали, что рекордное укрепление украинской нацвалюты стало одной из топ-тем 2019 года. В данный момент официальный курс гривни установлен на уровне 23,69 грн/долл. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что ждет гривню в 2020 году.


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