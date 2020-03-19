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Нацбанк завезет доллары в Украину

Украинцы разобрали в банках наличные доллары. Нацбанк обещает завезти из-за границы еще.

сегодня, 12:27
Автор:

• Виолетта Комаровская

Нацбанк завезет доллары в Украину

Нацбанк договаривается о покупке наличного доллара с американскими контрагентами. Вскоре валюта должна быть в Украине. Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-страничке регулятора. 

Наличного доллара в Украине катастрофически не хватает. Тот, что был в кассах, украинцы разобрали еще в первые дни карантина. Отсутствие валюты еще больше накаляет и без того напряженную ситуацию на рынке валюты. Паника, в свою очередь, только ослабляет гривну, заявили в НБУ.

Чтобы немного гладить ситуацию накануне Нацбанк пригласил на совещание представителей 50-ти самых крупных банков и ассоциаций в Украине. Вместе решали, как стабилизировать ситуацию на валютном рынке. В итоге, НБУ решил купить еще немного валютного доллара и договаривается сейчас с американскими контрагентами о поставке наличной валюты в Украину. 

"Речь идет о крупной партии американских долларов. Мы не печатаем их самостоятельно, поэтому нужно подождать", - отмечают в НБУ.

Тем временем, партию наличного евро уже удалось привезти из-за границы. Вскоре, должен состояться аукцион и валюту смогут купить другие банки, а затем и украинцы. 

Недостача налички доллара им евро возник из-за того, что Украина прекратила аваисообщение с другими странами. Ранее именно самолеты привозили наличный евро и доллар в Украину. 

Напомним, "Комментарии" рассказывали об официальном курсе валют на 19 марта. 



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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine
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