Официальный доллар в Украине продолжает стремительно дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на 20 марта. Курс гривни к доллару установлен на уровне 27,8025 грн за доллар, к евро – 30,0934 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Так, за последний банковский день официальный доллар подорожал на 53 копейки – с 27,2685 грн за доллар 19 марта. В то же время евро подорожал на 30 копеек – с 29,7936 грн за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что Нацбанк договаривается о покупке наличного доллара с американскими контрагентами. Вскоре валюта должна быть в Украине. Наличного доллара в Украине катастрофически не хватает. Тот, что был в кассах, украинцы разобрали еще в первые дни карантина. Отсутствие валюты еще больше накаляет и без того напряженную ситуацию на рынке валюты. Паника, в свою очередь, только ослабляет гривну, заявили в НБУ.

Также мы писали, что относительно доллара украинская гривня снова упала. В этот раз на 21 копейку. Сегодня утром один доллар стоил на уровне 27, 27 грн. Чуть замедлилось падение национальной валюты относительно евро. По сравнению со вчера официальный курс гривни просел на 9 копеек и теперь составляет 29, 79 грн за евро.

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