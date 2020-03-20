Что происходит с гривней: свежий курс валют

Доллар и евро в Украине снова дорожают. Курс украинской гривни продолжает стремительное падение. Об этом свидетельствует обновленный курс валют, опубликованный на официальном сайте Национального банка.

Американский доллар укрепляет позиции, тем самым еще больше ослабляя украинскую гривну. За один день национальная валюта потеряла относительно доллара 54 копейки. Сейчас официальный курс НБУ таков: доллар остановился на уровне 27, 80 грн, евро - 30, 09 грн.

На официальных сайтах крупнейших государственных банков цифры другие. Ощадбанк продает доллар за 28, 90 грн, а покупает за 27, 40 грн. Евро в продаже стоит 30, 45 грн, покупают валюту за 29, 00 грн.

В ПриватБанке доллар обойдется в 28, 65 грн, если его покупать, 27, 65 грн - в случае продажи. Что касается евро, то продают его в банке по 30, 76 грн, а покупают за 29, 25 грн. Напомним, что Приват сейчас совершает обмен только в безналичной форме.

На украинском валютном рынке штормит уже вторую неделю. Карантин из-за коронавируса только усилил падение гривни. В Национальном банке решили не вводить жесткие ограничения. Повышенный спрос пытаются сгладить, продавая на валютном рынке иностранную валюту с резервов. За три дня на этой неделе НБУ потратил уже 738 миллионов долларов на поддержку гривни.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что НБУ завезет в Украину партию наличного доллара.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!