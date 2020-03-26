Валютные качели продолжаются: НБУ резко повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 27 марта 2020 года на уровне 28,14 грн за доллар. В то же время курс евро на завтра установлен на уровне 30,86 грн за евро. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.



Согласно данным НБУ, за последний банковский день украинская гривня просела на фоне доллара на 18 копеек – на 26 марта курс был установлен на уровне 27,96 грн за доллар. К евро гривня за сутки просела на 59 копеек – с 30,27 грн за евро по состоянию на сегодняшний день.

Ранее "Комментарии" писали, что Украину включили в Глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус. Чтобы преодолеть пандемию, ООН выделит нашей стране материальную помощь в размере 30 миллионов долларов.

Также мы писали, что Нацбанк договаривается о покупке наличного доллара с американскими контрагентами. Вскоре валюта должна быть в Украине. Наличного доллара в Украине катастрофически не хватает. Тот, что был в кассах, украинцы разобрали еще в первые дни карантина. Отсутствие валюты еще больше накаляет и без того напряженную ситуацию на рынке валюты. Паника, в свою очередь, только ослабляет гривну, заявили в НБУ.

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