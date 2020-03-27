Курс доллара в Украине установил новый рекорд

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 30 марта на уровне 28,18 грн за доллар, что является рекордным показателем с начала 2020 года. Курс евро в НБУ установили на уровне 30,90 грн за евро. Об этом свидетельствуют обновленные сегодня данные на сайте регулятора.



За последний банковский день доллар подорожал не значительно, на 4 копейки – вчера НБУ установил официальный курс на уровне 28,14 грн за доллар. Евро за сутки также укрепился на 4 копейки – с 30,86 грн за евро по состоянию на 27 марта.

Ранее "Комментарии" писали, что Украину включили в Глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус. Чтобы преодолеть пандемию, ООН выделит нашей стране материальную помощь в размере 30 миллионов долларов.

Также мы писали, что Нацбанк договаривается о покупке наличного доллара с американскими контрагентами. Вскоре валюта должна быть в Украине. Наличного доллара в Украине катастрофически не хватает. Тот, что был в кассах, украинцы разобрали еще в первые дни карантина. Отсутствие валюты еще больше накаляет и без того напряженную ситуацию на рынке валюты. Паника, в свою очередь, только ослабляет гривну, заявили в НБУ.

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