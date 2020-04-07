Доллар в Украине стремительно дешевеет: НБУ установил курс валют на 8 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 8 апреля на уровне 27,10 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на завтра установлен на уровне 29,57 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс доллара в Украине за последние сутки снизился на 10 копеек – с 27,24 грн за доллар по состоянию на 7 апреля. Официальный евро подешевел на 19 копеек – с 29,38 грн за евро, согласно официальному курс НБУ на сегодня.

Ранее "Комментарии" писали, что Всемирный банк выделит Украине дополнительно 135 млн долл. на усовершенствование медицинских услуг на местах, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования, реконструкцию амбулаторий семейной медицины и внедрение в регионах медицинской реформы.

Напомним, правительство Дениса Шмыгаля выдало обновленный макроэкономический прогноз для Украины на 2020 год. "Комментарии" вместе с экспертами разобрались в представленных нам цифрах и выяснили, как изменятся макроэкономические показатели в зависимости от решения МВФ по кредиту.

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