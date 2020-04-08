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Валютные качели продолжаются: курс доллара в Украине снова вырос

Официальный доллар в Украине подорожал на 10 копеек

8 апреля 2020, 16:01 675
Автор:

• Татьяна Веремеева

Валютные качели продолжаются: курс доллара в Украине снова вырос

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 9 апреля на уровне 27,20 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на завтра установлен на уровне 29,58 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара в Украине за последние сутки вырос на 10 копеек – с 27,10 грн за доллар по состоянию на 8 апреля. Официальный евро подорожал на 1 копейку – с 29,57 грн за евро, согласно официальному курс НБУ на сегодня.

Ранее "Комментарии" писали, что Союз украинских предпринимателей провел опрос среди украинских предпринимателей с целью выяснить, как они оценивают влияние пандемии коронавируса Covid-19  на свои компании и украинскую экономику. Согласно результатам опроса, 48% предпринимателей считают необходимым ослабить карантин в Украине после 24 апреля. Еще 33% бизнесменов считают, что в каждом регионе должны быть свои условия карантина.

Напомним, за год долларовых миллиардеров в Украине стало на одного меньше. Не дотянул до рейтинга Forbes экс-депутат Вадим Новинский.


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