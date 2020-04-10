Всемирный банк выделит Украине 150 млн долларов: кто и сколько получит

Украина получит средства от Всемирного банка в размере 150 млн долларов для помощи во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кабинета министров.

Так, 50 млн долларов предусмотрены для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19. Еще 100 млн долларов будут выделены для улучшения уровня социальной защиты в целом.

Отмечается, что в мае этого года Украина получит 50 млн долларов для усиления социальной поддержки населения во время пандемии. Средства будут направлены на выплаты пенсионерам и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также планируется за счет этих средств на время карантина повысить размер субсидии и снять ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто потерял из-за карантина работу.

Напомним, глава Кабмина Денис Шмигаль сообщал, что Всемирный банк выделит Украине 135 млн долларов на медицину, чтобы помочь в преодолении распространения коронавируса.

Ранее "Комментарии" сообщали, как пандемия влияет на рынок труда: каким сферам помогает развиваться кризисная ситуация в Украине.

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