Курс доллара в Украине стремительно падает: НБУ установил официальный курс на 14 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 14 апреля на уровне 27,04 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на завтра установлен на уровне 29,54 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс доллара в Украине за последние сутки упал на 16 копеек – с 27,20 грн за доллар по состоянию на 13 апреля. Официальный евро подешевел на 2 копейки – с 29,56 грн за евро, согласно официальному курс НБУ на сегодня.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 13 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады, 249 нардепов поддержали законопроект № 3279-д о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Согласно изменениям, доходы госбюджета сократились с 1,096 трлн гривень до 975,8 млрд гривень, а расходы увеличились с 1,184 трлн гривень до 1,266 трлн гривень против 1,263 трлн гривень в первоначальном варианте, который нардепы "завалили" 30 марта. Предельный дефицит главного финансового документа страны увеличен с 96,3 млрд до рекордных 298,4 млрд гривень.

Напомним, в Кабмине прогнозируют курс гривни к доллару на год на уровне 29,5 грн за доллар, ранее ожидался курс на уровне 27 грн за доллар.

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