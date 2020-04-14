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Валютные качели в Украине: доллар снова дорожает

Официальный доллар в Украине подорожал на 5 копеек, евро – на 16 копеек

сегодня, 16:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Валютные качели в Украине: доллар снова дорожает

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 15 апреля на уровне 27,09 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на завтра установлен на уровне 29,70 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара в Украине за последние сутки вырос на 5 копеек – с 27,04 грн за доллар по состоянию на 14 апреля. Официальный евро подорожал на 16 копеек – с 29,54 грн за евро, согласно официальному курс НБУ на сегодня.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", при каких условиях Нацбанк Украины в кризисный период может пойти на эмиссию, и стоит ли это делать.

Также ранее мы писали, что более 50% украинцев отмечают, что их экономическое положение стало хуже в течение последних 6 месяцев. В то же время, 61% жителей нашей страны отмечают, что экономическое положение их семей ухудшилось за последний месяц. 51% участников опроса отметили, что экономическое положение их семей за последние 6 месяцев ухудшилось, еще 42% заявили, что ничего не изменилось и только 6% респондентов отметили улучшение своего финансового положения.


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