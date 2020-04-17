Нацбанк обновил официальный курс валют: что будет с долларом после Пасхи

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 21 апреля на уровне 27,08 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,43 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс доллара в Украине за последние сутки снизился на 12 копеек – с 27,20 грн за доллар по состоянию на 16 апреля. Официальный евро подешевел на 20 копеек – с 29,63 грн за евро по состоянию на сегодня.

Ранее "Комментарии" писали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что первый транш от Международного валютного фонда Украина может получить уже в мае этого года. Он отметил, что до конца года Украина ожидает 4 млрд долларов, и в мае будет получена примерно половина суммы общего транша – 2 млрд.

Также мы писали, что заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова уверяет, что новый закон о финмониторинге не повлияет на большинство операций по переводу денег. Так, требования закона не будут распространяться на уплату коммуналки, налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы), кредита до 30 тыс. грн, а также на оплату товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы), все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн и снятие средств с собственного счета.

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