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НБУ обновил официальный курс валют: доллар демонстрирует небывалую стабильность

Курс доллара за последний банковский день не изменился, а евро подешевел на 8 копеек

сегодня, 17:19
Автор:

• Татьяна Веремеева

НБУ обновил официальный курс валют: доллар демонстрирует небывалую стабильность

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 22 апреля на уровне 27,08 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,35 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара в Украине за последние сутки не изменился. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 8 копеек – по состоянию на 21 апреля курс был установлен на уровне 29,43 грн за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство Республики Корея выделило 700 тыс. долларов на поддержку Украине в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Отмечается, что 300 тыс. долл. будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов, еще 400 тыс. долл. Корея передаст ООН – в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине.

Напомним, американская нефть марки WTI упала на торгах в понедельник на 97,5% – до 0,27 долларов за баррель. Вслед за этим пошли вниз цены на североморскую смесь Brent, а также на нефть российской марки Urals. Во вторник цены пошли вверх. Эксперты объяснили изданию "Комментарии", что происходит.


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