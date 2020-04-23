Источник: зарплата Нефедова на карантине выросла в 6,5 раз

В карантинном марте глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов кроме оклада получил ряд надбавок, а общая сумма зарплаты составила более 194 тыс. грн. Об этом сообщает Telegram-канал "Бородатая бабушка".

"Нефедов, несмотря на дикие недоборы таможни, в марте надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз, - говорится в сообщении. - Так, оклад знаменитого таможенника составил 29,4 тыс. гривен. При этом он получил 800 гривен надбавки за ранг, 4 410 гривен - за выслугу лет, по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы".

Таким образом, общая зарплата Нефедова за март составила 194 210 гривен. При этом отмечается, что в марте в Украине действовали ряд карантинных ограничений, касающихся и таможенных пунктов.

Напомним, названа зарплата президента Владимира Зеленского за март.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новая таможня упростила оформление медицинских изделий и медицинского оборудования из-за активного распространения коронавируса по всему миру и в Украине, в частности.

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