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Названа зарплата Зеленского в марте

В Госуправлении делами сообщили, что у президента Владимира Зеленского нет каких-либо премий или надбавок

сегодня, 18:59 746
Автор:

• Таисия Ерохина

Названа зарплата Зеленского в марте

В марте украинский президент Владимир Зеленский получил заработную плату в размере 28 тыс. грн. Столько же гарант заработал и в прошлом месяце. Об этом сообщает "Страна УА".

Так, по данным Государственного управления делами, зарплату Зеленского составляет только должностной оклад – премий и надбавок не предусмотрено. На руки президент получил 22 540 грн, поскольку из начисленной суммы было вычтено 5 460 грн налогов и сборов.

Напомним, ряд политиков обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в том, что вместо обещанного ограничения зарплат чиновников 10 минимальными зарплатами на постоянной основе, это ввели исключительно на период карантина. А членов наблюдательных советов якобы и вовсе не ограничивают. Экспертырассказали изданию "Комментарии", обоснована ли критика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, среднемесячная зарплата – 11 тысяч гривен. Об этом свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз для Украины на 2020 год, выданный правительством Дениса Шмыгаля. "Комментарии" вместе с экспертами разобрались в представленных цифрах и выяснили, как изменятся макроэкономические показатели в зависимости от решения МВФ по кредиту.


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Источник: https://strana.ua/news/262259-zarplata-zelenskoho-v-marte-prezident-zarabotal-28-tysjach-hriven.html
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