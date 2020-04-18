Названа зарплата Зеленского в марте

В марте украинский президент Владимир Зеленский получил заработную плату в размере 28 тыс. грн. Столько же гарант заработал и в прошлом месяце. Об этом сообщает "Страна УА".

Так, по данным Государственного управления делами, зарплату Зеленского составляет только должностной оклад – премий и надбавок не предусмотрено. На руки президент получил 22 540 грн, поскольку из начисленной суммы было вычтено 5 460 грн налогов и сборов.

Напомним, ряд политиков обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в том, что вместо обещанного ограничения зарплат чиновников 10 минимальными зарплатами на постоянной основе, это ввели исключительно на период карантина. А членов наблюдательных советов якобы и вовсе не ограничивают. Экспертырассказали изданию "Комментарии", обоснована ли критика.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, среднемесячная зарплата – 11 тысяч гривен. Об этом свидетельствует обновленный макроэкономический прогноз для Украины на 2020 год, выданный правительством Дениса Шмыгаля. "Комментарии" вместе с экспертами разобрались в представленных цифрах и выяснили, как изменятся макроэкономические показатели в зависимости от решения МВФ по кредиту.

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