Нацбанк обновил официальный курс валют: курс доллара незначительно вырос

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Национальный банк Украины (НБУ) установил
официальный курс гривни к доллару на 6 мая на уровне 26,98 грн за доллар, в то
же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,27 грн за евро.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара
в Украине за сутки вырос на 1 копейку – с 26,97 грн за доллар по состоянию на
сегодня. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня
подешевел на 23 копейки – по состоянию на 5 мая курс был установлен на уровне
29,50 грн за евро.
Отметим, что
в Украине вступил в силу закон, предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь
денежные операции украинцев могут быть заблокированы и попасть под
дополнительную проверку. Все, что нужно знать о нововведениях и об их возможных
последствиях – в материале "Комментариев".
Ранее "Комментарии" писали, что выход Украины из карантина уж точно не будет
менее сложным и болезненным, чем, собственно, пребывание в нем. Украинцы должны
готовиться к сложностям, о некоторых из которых мы порассуждали в
нашем материале.
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