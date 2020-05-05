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Нацбанк обновил официальный курс валют: курс доллара незначительно вырос

Официальный доллар в Украине за сутки подорожал на 1 копейку

сегодня, 16:15
Автор:

• Татьяна Веремеева

Нацбанк обновил официальный курс валют: курс доллара незначительно вырос

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 6 мая на уровне 26,98 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,27 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара в Украине за сутки вырос на 1 копейку – с 26,97 грн за доллар по состоянию на сегодня. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 23 копейки – по состоянию на 5 мая курс был установлен на уровне 29,50 грн за евро.

Отметим, что в Украине вступил в силу закон, предусматривающий финансовый мониторинг. Теперь денежные операции украинцев могут быть заблокированы и попасть под дополнительную проверку. Все, что нужно знать о нововведениях и об их возможных последствиях – в материале "Комментариев".

Ранее "Комментарии" писали, что выход Украины из карантина уж точно не будет менее сложным и болезненным, чем, собственно, пребывание в нем. Украинцы должны готовиться к сложностям, о некоторых из которых мы порассуждали в нашем материале.


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