Официальный курс доллара в Украине стремительно снижается

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный
курс гривни к доллару на 8 мая на уровне 26,82 грн за доллар, в то же время
курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 28,91 грн за евро. Об этом
свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара в Украине за сутки снизился на 11 копеек – с
26,93 грн за доллар по состоянию на сегодня. В то же время официальный евро в
течение последнего банковского дня подешевел на 19 копеек – по состоянию на 7
мая курс был установлен на уровне 29,10 грн за евро.
Ранее "Комментарии" писали, что международные
резервы Украины в апреле выросли более чем на 770 млн долл – до 25,7 млрд
долл. Отмечается, что, несмотря на глобальный кризис, Украине удалось с начала
года нарастить валютные резервы.
Напомним, Елена
Мочалова в интервью порталу "Комментарии" рассказала,
почему создание игровой Мекки в Украине вроде Лас-Вегаса – утопия, сколько
лотерейные операторы зарабатывали во времена запрета игорного бизнеса и как законопроект
2285-д заставит игроков азартного рынка работать "в минус" или снова
уходить в подполье.
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