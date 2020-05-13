Цены на товары в Украине могут вырасти из-за остановки атомных электростанций - СУП

Комитет по промышленности и инфраструктуре Союза украинских предпринимателей (СУП) призывает Кабмин прекратить устанавливать цены на электроэнергию нерыночным путем. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте СУП.

Если ситуация будет развиваться по тому же сценарию, то стоимость электроэнергии для промышленных предприятий вырастет. Соответственно поднимутся и цены на товары и услуги для украинцев, говорится в заявлении.

После того, как и.о. министра энергетики Ольга Буславец сделала заявление относительно остановки трех блоков АЭС, которые производят более дешевую электроэнергию, и о планах уменьшить производство еще на пяти блоках АЭС, уже 10 мая мощность генерации электростанций упала до 7,41 тыс. МВт, что составляет 53% от общей мощности украинских АЭС. На это отреагировали в парламенте.

"97 депутатов Верховной Рады, среди которых глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев и глава Комитета по вопросам энергетики Андрей Герус, обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и пересмотреть прогнозный баланс объединенной електроенергосистемы страны", - говорится в обращении Союза предпринимателей.

В обращении к премьеру народные депутаты отмечают, что "средневзвешенная цена электроэнергии, которая была реализована на "Рынке на сутки вперед" (в мае) выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года", что увеличило финансовую нагрузку на экономику.

Вместе с тем, со снижением доли атомных электростанций дополнительные возможности на рынке электроэнергии получат угольные и солнечные электростанции. Но они поставляют энергию по значительно более высоким тарифам, говорят предприниматели. Таким образом, стоимость энергоресурсов для промышленности будет и дальше расти, что безусловно отразится на цене товаров. Кроме того, ограничение работы АЭС может привести к веерным отключениям, что повлечет угрозу остановок производства и значительные убытки.

"Украинские промышленники столкнулись со снижением количества продаж в условиях пандемии коронавируса, существенными ограничениями в связи с карантином и переживают трудный период. В этих условиях мы решительно заявляем о недопустимости действий, которые ведут к росту цен на электроэнергию для промышленных потребителей Украины – ресурса, который составляет значительную часть расходов предприятий", - говорится в обращении СУП.

Предприниматели уверены, что цены на электроэнергию в Украине завышены.

"Предприятия-члены Союза украинских предпринимателей также работают в странах Европы и хорошо знают, что украинские цены на электроэнергию значительно выше. И это трудно понять и принять", - сказано в заявлении.

Ранее в компании "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) заявили, что их заводы в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине. Считают, что цена электроэнергии в Украине завышена и не отражает мирового тренда на снижение цен на сырье и энергоресурсы.

Рост цен на электроэнергию может поставить украинскую промышленность в неконкурентное положение не только на внутреннем и на мировом рынке, может сорвать планы по выходу из кризиса и спровоцировать дальнейшее падение промышленного производства в Украине, считают промышленники.



"Мы решительно поддерживаем заявление народных депутатов Украины относительно недопущения масштабной остановки АЭС и призываем правительство Украины немедленно урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии", - заявили в СУП.

Ранее "Комментарии" рассказали о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал не повышать цены на электроэнергию в 2020 году.