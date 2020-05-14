Официальный курс доллара в Украине продолжает снижаться

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 15 мая на уровне 26,68 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 28,79 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс доллара в Украине за сутки снизился на 1 копейку – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,69 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 24 копейки – по состоянию на 14 мая курс был установлен на уровне 29,03 грн за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины утвердил 461 программу и проект, которые получат финансирование в 2020 году. Всего выделили 4,87 млрд гривень из Государственного фонда регионального развития.

Напомним, правительство Украины планирует в течение месяца создать 154 тысяч рабочих мест в сфере строительства дорог, 150 тысяч – в благоустройстве и 85 тысяч – в сельском хозяйстве. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти инициативы, а также рассказали, где еще можно создать новые рабочие места, чтобы перезапустить или переформатировать отечественную экономику в условиях кризиса.

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