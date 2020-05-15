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По 200-300 тыс. грн: ЦИК выписала себе огромные премии несмотря на карантинные ограничения

Несмотря на действительные на время карантина ограничения для премий и зарплат госслужащих, в Центральной избирательной комиссии назначили себе «космические» выплаты

сегодня, 18:39
Автор:

• Таисия Ерохина

По 200-300 тыс. грн: ЦИК выписала себе огромные премии несмотря на карантинные ограничения

В Центральной избирательной комиссии, несмотря на карантинные ограничения, назначили себе немалые премии и отпускные. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства нардеп от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин.

"Члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47 230 грн, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч", - сообщил Безгин.

Добавим, что в комментариях к записи Безгина секретарь комитета по вопросам бюджета нардеп от "Голоса" Владимир Цабаль отметил, что "от таких бонусов воздержались" Андрей Гевко, который назначен членом ЦИК по квоте "Голоса", и Виктория Глущенко, назначенное по квоте "Батькивщины".

Также Безгин заявил, что членов ЦИК будут ждать на заседании комитета, которое состоится 20 мая.

Напомним, ряд политиков обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в том, что вместо обещанного ограничения зарплат чиновников 10 минимальными зарплатами на постоянной основе, это ввели исключительно на период карантина. А членов наблюдательных советов якобы и совсем не ограничивают. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", обоснована ли критика.

Как сообщалось, в Минздраве заявили, что зарплаты медикам могут поднять на 50%.


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Источник: https://www.facebook.com/BezginVitalik/posts/2564552610464573
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