НБУ обновил официальный курс валют: курс доллара за последние сутки незначительно вырос

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 21 мая на уровне 26,58 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,14 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 6 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,52 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 12 копеек – по состоянию на 20 мая курс был установлен на уровне 29,02 грн за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что депутаты Верховной Рады решили отправить на доработку законопроект №3012-1 относительно обеспечения права работников государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий и участников боевых действий на получение пая. Законопроект будут готовить на повторное первое чтение в комитете по вопросам аграрной и земельной политики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Мариинском парке заявил, что сейчас власть активно работает над тем, чтобы кредиты для украинцев стали доступнее. В частности, он заявил, что в ближайшее время ставки по ипотеке снизятся до 10%.

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