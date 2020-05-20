НБУ обновил официальный курс валют: курс доллара за последние сутки незначительно вырос

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару
на 21 мая на уровне 26,58 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг
установлен на уровне 29,14 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте
регулятора.
Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 6 копеек –
по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,52
грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского
дня подорожал на 12 копеек – по состоянию на 20 мая курс был установлен на
уровне 29,02 грн за евро.
Ранее "Комментарии" писали, что депутаты Верховной Рады решили отправить на
доработку законопроект
№3012-1 относительно обеспечения права работников государственных и
коммунальных сельскохозяйственных предприятий и участников боевых действий на
получение пая. Законопроект будут готовить на повторное первое чтение в
комитете по вопросам аграрной и земельной политики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в
Мариинском парке заявил, что сейчас власть активно работает над тем, чтобы
кредиты для украинцев стали доступнее. В частности, он заявил, что в ближайшее
время ставки
по ипотеке снизятся до 10%.
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