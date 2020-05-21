Курс доллара в Украине стремительно растет второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 22 мая на уровне 26,77 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,46 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 19 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,58 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 32 копейки – по состоянию на 21 мая курс был установлен на уровне 29,14 грн за евро.

Ранее "Комментарии" писали, что США выделили Украине дополнительно 1 млн долл. финансовой помощи на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Финансовая помощь поступить через Агентство США по международному развитию (USAID).

Напомним, Кабинет министров Украины во время вчерашнего заседания принял решение выделить из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования. В частности, 471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховых выплат (единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от COVID-19). Еще 1,8 млрд грн предусмотрены для выплат материального обеспечения.

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