Курс доллара в Украине стремительно растет второй день подряд

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Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару
на 22 мая на уровне 26,77 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу
установлен на уровне 29,46 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте
регулятора.
Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 19 копеек –
по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,58
грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского
дня подорожал на 32 копейки – по состоянию на 21 мая курс был установлен на
уровне 29,14 грн за евро.
Ранее "Комментарии" писали, что США выделили Украине
дополнительно 1
млн долл. финансовой помощи на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Финансовая помощь поступить через Агентство США по международному развитию
(USAID).
Напомним, Кабинет министров
Украины во время вчерашнего заседания принял решение выделить из Фонда борьбы с
COVID-19 2,2 млрд грн для
Фонда социального страхования. В частности,
471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховых
выплат (единовременного пособия членам семей медицинских и других работников
учреждений здравоохранения, умерших от COVID-19). Еще 1,8 млрд грн
предусмотрены для выплат материального обеспечения.
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