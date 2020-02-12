Под Харьковом массово вырубают лес на глазах у "слепых" лесничих

Несколько дней назад портал "Харьков Комментарии" сообщал о жителях региона, возмущенных своей беспомощностью и бездействием органов власти в отношении перманентной и жесткой вырубке лесного хозяйства.

Неудивительно, что в начале своей каденции президент Владимир Зеленский посетил именно Харьковскую область в поисках решения массовой проблемы вывоза кругляка на экспорт, несмотря на то, что это не самая лесистая территория.

В ходе тогдашнего совещания с главой государства директор Октябрьского лесхоза Руслан Чагаровский рассказал о системе незаконной вырубки леса, созданной в области с 2017 года главой Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александром Зинченко. Как пояснил сам Чагаровский, он не захотел работать по новым правилам и после попытки его посадить ушел в полугодовой "отпуск" в декабре 2018 года. Выйдя из него в июне директор лесхоза провел ревизию, показавшую самовольную вырубку 6,8 тыс. куб. метров леса на общую сумму 68,57 млн грн. Подлинные же масштабы хищений, по его мнению, могут достигать 200 млн грн., а в масштабах всей области вовсе миллиарда гривен.

Поданные Чагаровским заявления во властные структуры привели лишь к тому, что в Харьковскую райгосадминистрацию пришло прошение о расторжении контракта с Чагаровским. Также последний назвал лица, которых он считает главарями "лесной" мафии в Харьковской области: экс-начальник Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Зинченко и "смотрящий" за харьковскими лесами Игорь Антипенко. Непосредственные же незаконные вырубки леса осуществлялись директором Гутянского лесного хозяйства Виктором Сысой, ранее уже обвиняемого в незаконной вырубке и реализации деревьев.

Впрочем, директора Октябрьского лесхоза самого обвинили в незаконных вырубках леса, а Гослесагенство Украины 22 июля обратилось в Кабинет министров с просьбой предоставить согласие на освобождение Чагаровского путем расторжения контракта. Последний позднее заявил об угрозах в свой адрес со стороны "лесной мафии" и вывез семью.

Тем временем уже в октябре правоохранители открыли уголовное производство на директора Гутянского лесного хозяйства Виктора Сысу, а 31 октября он был задержан с поличным при попытке подкупить детектива Бюро за 100 тыс. долл. Впрочем, через несколько дней чиновник вышел на свободу под залог в 4,9 млн грн. и по-прежнему является директором Гутянского лесхоза.

Уже в январе председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на своей странице в соцсетях возмутился тем, что скандальный "лесник" до сих пор работает.

"Вырубка лесов в Харьковской области ассоциируется именно с этой фамилией. Сыса работает до сегодняшнего дня. Его ловят правоохранители, его берут под стражу, после этого освобождают, после этого отстраняют от должности, но Сыса продолжает в настоящее время работать и рубить наш лес. Поэтому у меня такой прямой конкретный вопрос: сделайте что-то, чтобы его убрать. Что от меня нужно – сообщите, я предоставлю всю информацию", – написал чиновник.





Однако единственной реакцией пока стало сообщение о подозрении в служебной халатности, которое директору лесхоза предъявили в Государственном бюро расследований. По версии следствия Виктор Сыса не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, что привело в октябре-ноябре 2019 года к незаконной вырубке более 200 деревьев на территории Владимирского лесничества, что нанесло ущерб государству на 4,2 млн грн.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вырубка леса производится в Украине вопреки запретному законодательству.





















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