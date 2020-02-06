Международные резервы повторили 7-летний максимум

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 26 292 800 000 долл. США (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.



"В январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года. Увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциям Национального банка - по управлению резервами и на валютном рынке", - говорится в сообщении.



Отмечается, что росту объема резервов способствовали, в частности, операции правительства по управлению государственным долгом. В конце января были размещены облигации внешнего госзайма на сумму 1 250,0 млн евро. Также было выплачено 656 100 000 долл. США (в эквиваленте) по обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте. Большая часть суммы долга (602,2 млн долл.) была в долларах США.



Кроме того, увеличения международных резервов удалось достичь благодаря операциям Национального банка на межбанковском валютном рынке.



"В течение первого месяца года на рынке наблюдалась несколько меньшее предложение валюты со стороны экспортеров из-за значительных объемов полученного ими возмещения НДС и определенная активизация импортеров после праздничных распродаж", - пояснили в НБУ.



Объем покупки валюты на межбанке превысили продажи на 98,0 млн долл. США.



Международные резервы пополнялись в отдельные дни, когда предложение валюты было больше спроса.



"НБУ вообще купил 348,0 млн долл. США, из которых 248,0 млн долл. США по единому курсу и 100,0 млн долл. США - путем выбора лучшего курса. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни в сторону обесценивания Национальный банк в январе проводил валютные интервенции по продаже валюты по единому курсу - всего на 250,0 млн долл. США", - говорится в сообщении.



Также была проведена переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В январе 2020 года их стоимость увеличилась на 170 600 000 долл. США (в эквиваленте).



"Такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - подчеркнули в НБУ.



Как сообщал сайт "Комментарии", в конце января гривня начала обесцениваться.



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