Шаговая доступность отделений обеспечит безопасность получения лекарств, - Загородний

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний приветствовал решение Кабинета министров разрешить всем почтовым операторам Украины доставлять украинцам купленные в интернете лекарства.

"Правительство приняло грамотное решение, разрешив всем операторам почтовой связи доставлять медицинские препараты. Государство не допустило создания монополии, что в условиях пандемии – большой плюс. К примеру, та же "Новая почта" имеет гораздо больше отделений нежели "Укрпочта". В условиях жесткого карантина, когда люди стараются не выходить из дома без крайней необходимости, очень важно, что отделения находятся практически в шаговой доступности", - отметил Загородний.

Также он добавил, что такое решение на государственном уровне в условиях конкуренции доставки лекарств, создаст надлежащее по скорости и качеству получение медикаментов в руки адресатам.

"Теперь, на мой взгляд, правительству стоит обратить внимание на то, чтобы не было монополизации либо сговора производителей", - подчеркнул Загородний.

Отметим, что 24 марта 2020 года, в ходе заседания, Кабинет министров Украины принял проект постановления о внесении изменений в лицензионные условия на осуществление хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле, импорту медицинских препаратов. Документ разрешает интернет торговлю лекарствами и почтовую доставку препаратов конечному потребителю. Изначально правительство планировало наделить монопольным правом доставки лекарств единственного оператора в лице "Укрпочты". Однако, учитывая критику экспертов, внесла в список почтовых поставщиков лекарств 61 компанию – "Новую Почту", "Деливери", "Делфакс", "Европочту" и другие.

"Наша компания всегда ставила приоритетом своей деятельности принцип социальной ответственности. Хочу официально заявить, что на данный час "Новая Почта" протестировала и адаптировала собственную логистическую инфраструктуру к новым условиям продажи и доставки медицинских препаратов каждому жителю нашей страны. Мы разделяем степень ответственности за жизни и здоровье миллионов украинцев и гарантируем качественное выполнение взятых на себя обязательств", - обозначил свою позицию генеральный руководитель "Новой почты" Вячеслав Климов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие отрасли украинского производства наиболее пострадают от карантина в связи со вспышкой COVID-19.





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