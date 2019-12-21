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Гончарук пообещал украинцам дешевый газ

Гончарук назвал условие дешевого газа для украинцев

сегодня, 09:40
Автор:

• Мария Чиренко

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для населения вскоре может быть снижена. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

"Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этом будут первые новости. И мы получим существенный прогресс. Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платежку. И будет еще меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта", - сказал глава правительства.

Премьер добавил, что Украине необходим контракт на транзит российского газа, поскольку это позволит снизить стоимость голубого топлива для населения.

Как сообщал сайт "Комментарии", 20 декабря Украина, Россия и Европейская комиссия достигли договоренности касательно принципиальных позиций по транзиту газа через территорию нашей страны в страны Евросоюза. Также известно, что была достигнута договоренность об урегулировании взаимных претензий.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что если переговоры по транзиту газа из России в ЕС через Украину провалятся, не исключено, что они продолжатся весной 2020 года.

Источник: https://comments.ua/
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