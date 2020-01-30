Новая формула позволит пересмотреть в феврале цену на газ в сторону снижения, - Оржель

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что установленная правительством цена на газ для потребителей является предельной, но может быть меньше. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.
По словам Оржеля, подписание договора
о транспортировке газа стало фактором стабилизации цен на газовом рынке. Как
пояснил министр, с января этого года цена на газ для населения будет
высчитываться по новой формуле, согласно которой цена составляет 4650 грн за
тысячу куб. м без НДС. Так, для расчета стоимости была выбрана цена на
нидерландском газовом хабе ТТF, поскольку он является более ликвидным.
Кроме того, Оржель заявил, что цена может снизиться в феврале.
"Эта новая формула даст возможность еще раз пересмотреть в феврале цену на газ в сторону снижения. Рынок должен быть не только для потребителя, но и для трейдера: кто-то выигрывает, кто проигрывает. Для нас чрезвычайно важно перед полным открытием рынка с 1 мая 2020 года доказать украинским потребителям, что рынок работает не только в сторону увеличения, а и в сторону уменьшения", - сказал министр.
Добавим, что конечная цена зависит также от облгазов и компаний, предоставляющие услуги по распределению, и будет составлять около 6-7 тыс грн за тысячу куб. м. По словам Оржеля, это реальная экономия, которую получает каждая украинская семья.
Ранее "Комментарии", что с 1 января будет две платежки: отдельно на газ, отдельно – стоимость транспортировки и стоимость
обслуживание сетей. Но, по словам председателя комитета по вопросам энергетики и
жилищно-коммунальных услуг ВРУ Андрея Геруса, это не влияет на рост цены.
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