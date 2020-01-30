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Новая формула позволит пересмотреть в феврале цену на газ в сторону снижения, - Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель рассказал о снижении цены на газ для потребителей на 25 % и объяснил последовательность действий правительства

сегодня, 10:33
Автор:

• Таисия Ерохина

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что установленная правительством цена на газ для потребителей является предельной, но может быть меньше. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.


По словам Оржеля, подписание договора о транспортировке газа стало фактором стабилизации цен на газовом рынке. Как пояснил министр, с января этого года цена на газ для населения будет высчитываться по новой формуле, согласно которой цена составляет 4650 грн за тысячу куб. м без НДС. Так, для расчета стоимости была выбрана цена на нидерландском газовом хабе ТТF, поскольку он является более ликвидным.

 

Кроме того, Оржель заявил, что цена может снизиться в феврале.


"Эта новая формула даст возможность еще раз пересмотреть в феврале цену на газ в сторону снижения. Рынок должен быть не только для потребителя, но и для трейдера: кто-то выигрывает, кто проигрывает. Для нас чрезвычайно важно перед полным открытием рынка с 1 мая 2020 года доказать украинским потребителям, что рынок работает не только в сторону увеличения, а и в сторону уменьшения", - сказал министр.


Добавим, что конечная цена зависит также от облгазов и компаний, предоставляющие услуги по распределению, и будет составлять около 6-7 тыс грн за тысячу куб. м. По словам Оржеля, это реальная экономия, которую получает каждая украинская семья.

Ранее "Комментарии", что с 1 января будет две платежки: отдельно на газ, отдельно – стоимость транспортировки и стоимость обслуживание сетей. Но, по словам председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВРУ Андрея Геруса, это не влияет на рост цены.


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/oleksij-orzhel-vstanovlena-uryadom-cina-na-gaz-dlya-spozhivachiv-ye-granichnoyu
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