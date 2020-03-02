Платежную систему VISA пристыдили за партнерство с украинскими налоговиками

Платежная система VISA решила сотрудничать с Государственной налоговой службой Украины. С этой целью стороны подписали меморандум, но зачем и главное, чем украинское ведомство может быть полезно транснациональной компании – не известно. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и политолог Денис Гороховский.



По его словам, подобное "партнерство" несет в себе репутационные риски для VISA.



"VISA - американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций по всему миру. Глобальный бренд, управляется европейскими банками. Общий объем оборотов по картам Visa составляет более 8,3 триллиона долларов США. И все это в более, чем 200 странах мира. И... меморандум, Карл, с Государственной налоговой службой Украины. У меня вопрос о чем? И как же репутационные риски?", – пишет Гороховский.



Эксперт также сомневается, что глава ГНСУ Сергей Верланов сможет на что-то повлиять в случае с VISA. Гороховский подчеркнул, что ГНС Украины, несмотря на новую власть и смену руководства самой Службы, продолжает "радовать" медийными поводами по типу: "незаконно назначили руководителя акцизного департамента", "Глава ГНС прикрывает чиновника, уличенного в незаконном обогащении", "В ГНС не смогли отчитаться о выполнении поручения президента детенизировать спиртовой рынок". И этот список, по словам эксперта, можно продолжать.



Стоит отметить, что в Государственной налоговой службе действительно не сообщали деталей подписанного с главой ГНС Украины Сергеем Верлановым меморандума. В самой VISA также пока никак не отреагировали на угрозу потери своей репутации.



Напомним, что Верланов в начале декабря назначил на должность главы акцизного департамента Романа Гнатюка, который привлек внимание НАПК ввиду возможного незаконного обогащения. Более того, Роман Гнатюк был назначен без конкурса.



А в январе по обвинению в коррупции было отстранено все руководство налоговой службы в Одессой области. Также ранее сообщалось о том, что Верланов не содействует привлечению к уголовной ответственности налоговиков, причастных к коррупционным преступлениям.







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