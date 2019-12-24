Кабмин провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров

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Сегодня
состоялось экстренное закрытое заседание Кабинета министров Украины. Главной
темой стали переговоры с Россией касательно транзита российского газа через
территорию Украины после 1 января 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Согласно сообщениям
нардепа, заседание правительства длилось меньше часа.
Отметим, исполнительный
директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сегодня сообщил, что сейчас в
компании активно работают над договором
о транзите газа, который представят для совместного обсуждения с ПАО "Газпром"
в четверг, 26 декабря. Кроме того, в "Нафтогазе" настроены на серьезную
длительную работу, чтобы подписать договор до конца года. В общем Витренко
заявил о планах подписать договор о транзите российского газа в Европу через
территорию Украины 27 декабря.
Также в "Нафтогазе" опасаются нечестных шагов со стороны России,
когда РФ может отказаться
от транзита через нашу страну, после того, как Украина отзовет
все иски против "Газпрома". Витренко заявил, что
в этом большой риск и украинская сторона разрабатывает договоры, которые
помогут эти риски минимизировать.
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