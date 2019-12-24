Кабмин провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров

Сегодня состоялось экстренное закрытое заседание Кабинета министров Украины. Главной темой стали переговоры с Россией касательно транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.



Согласно сообщениям нардепа, заседание правительства длилось меньше часа.

Отметим, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сегодня сообщил, что сейчас в компании активно работают над договором о транзите газа, который представят для совместного обсуждения с ПАО "Газпром" в четверг, 26 декабря. Кроме того, в "Нафтогазе" настроены на серьезную длительную работу, чтобы подписать договор до конца года. В общем Витренко заявил о планах подписать договор о транзите российского газа в Европу через территорию Украины 27 декабря.

Также в "Нафтогазе" опасаются нечестных шагов со стороны России, когда РФ может отказаться от транзита через нашу страну, после того, как Украина отзовет все иски против "Газпрома". Витренко заявил, что в этом большой риск и украинская сторона разрабатывает договоры, которые помогут эти риски минимизировать.