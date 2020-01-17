«Тормозящий поезд», «поддержка» и «штатный режим»: реакция министров на заявление Гончарука об отставке

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Новость о заявлении премьер-министра Украины Алексея Гончарука всколыхнула
соцсети. На событие отреагировали и подчиненные главы правительства. Реакцию министры
выразили на своих страницах в Facebook.
Так, министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что поддерживает Гончарука и всю правительственную команду. Однако те процессы, которые запущены, нужно довести до ума, считает министр. Федоров отметил, что лично он не держится за должность, а чтобы все сделать - нужно максимальное доверие всех политических партнеров и граждан. Напоследок он добавил, что нужно пережить "эту первую сильную волну" против команды правительства.
Министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что также поддерживает решение премьера: "Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет". Однако отметила, что работу никто не отменял, а также добавила, что готова к дальнейшим решениям, какими бы они не были.
.
О поддержке Гончарука заявила и глава Минветеранов Оксана Гаврилюк. "Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет", - написала она.
Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отметил, что
уважает решение Гончарука и благодарен главе государства, премьеру и правительству за 4,5
месяца работы.
"В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая, - написал он. - Я честно не знаю как дальше будут развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускорится снова. И вопрос не в личностях, а в системе".
Руководитель Министерства социальной политики Юлия Соколовская рассказала, что команда ведомства поддерживает позицию премьер-министра и ждет решения президента. Министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский написал подобны словам Соколовской и отметил, что продолжает работу в штатном режиме.
Ранее "Комментарии" писали, что эксперты дали прогноз относительно дальнейшего развития событий и проанализировали, подпишет ли отставку
Гончарука и правительства Зеленский.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости