«Тормозящий поезд», «поддержка» и «штатный режим»: реакция министров на заявление Гончарука об отставке

Новость о заявлении премьер-министра Украины Алексея Гончарука всколыхнула соцсети. На событие отреагировали и подчиненные главы правительства. Реакцию министры выразили на своих страницах в Facebook.

Так, министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что поддерживает Гончарука и всю правительственную команду. Однако те процессы, которые запущены, нужно довести до ума, считает министр. Федоров отметил, что лично он не держится за должность, а чтобы все сделать - нужно максимальное доверие всех политических партнеров и граждан. Напоследок он добавил, что нужно пережить "эту первую сильную волну" против команды правительства.

Министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что также поддерживает решение премьера: "Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет". Однако отметила, что работу никто не отменял, а также добавила, что готова к дальнейшим решениям, какими бы они не были.

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О поддержке Гончарука заявила и глава Минветеранов Оксана Гаврилюк. "Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет", - написала она.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба отметил, что уважает решение Гончарука и благодарен главе государства, премьеру и правительству за 4,5 месяца работы.

"В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая, - написал он. - Я честно не знаю как дальше будут развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускорится снова. И вопрос не в личностях, а в системе".

Руководитель Министерства социальной политики Юлия Соколовская рассказала, что команда ведомства поддерживает позицию премьер-министра и ждет решения президента. Министр молодежи, культуры и спорта Украины Владимир Бородянский написал подобны словам Соколовской и отметил, что продолжает работу в штатном режиме.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты дали прогноз относительно дальнейшего развития событий и проанализировали, подпишет ли отставку Гончарука и правительства Зеленский.

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