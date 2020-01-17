Отставка Гончарука: Зеленский решил «дать шанс» действующему правительству

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с
премьер-министром Алексеем Гончаруком. Во время встречи глава государства
поставил перед Кабинетом министров ряд задач и заявил, что дает правительству
еще один шанс. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский заявил, что сейчас не время расшатывать страну
экономически и политически. Отмечается, что главными темами встречи стали
вопросы справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госпредприятий,
увольнения министров, которые не смогли достичь никаких успехов на должности.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня утром, на следующий день после
скандала с прослушкой, где премьер-министр Украины Алексей
Гончарук якобы называет себя "профаном в
экономике", чиновник сделал резонансное заявление. Он сообщил, что подал президенту
Владимиру Зеленскому заявление об отставке. На своей странице в Facebook премьер-министр написал, что за
последние четыре месяца команда Зеленского много работала над изменением
страны. Гончарук перечислил такие достижения: переход газотранспортной системы
на европейские правила, новый транзитный договор, перезагрузки на постах
органов госвласти, переговоры с Международным валютным фондом, улучшение
позиций Украины в международных рейтингах и другое.
Кроме того, он напомнил о скандале вокруг
"прослушки". По словам Гончарука, слитые в сеть материалы
смонтированы из "фрагментов записей совещаний" в Кабмине. В
пресс-службе Офиса президента подтвердили, что Зеленский получил поданное
премьер-министром заявление об отставке и рассмотрит его. О решении главы
государства сообщат отдельно.
Тем временем Владимир Зеленский поручил
правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к
записи закрытого совещания у премьер-министра Алексея Гончарука с
участием министров экономического блока, руководства Национального банка и
представителей Офиса президента.
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