Отставка Гончарука: Зеленский решил «дать шанс» действующему правительству

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Во время встречи глава государства поставил перед Кабинетом министров ряд задач и заявил, что дает правительству еще один шанс. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Зеленский заявил, что сейчас не время расшатывать страну экономически и политически. Отмечается, что главными темами встречи стали вопросы справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госпредприятий, увольнения министров, которые не смогли достичь никаких успехов на должности.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня утром, на следующий день после скандала с прослушкой, где премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы называет себя "профаном в экономике", чиновник сделал резонансное заявление. Он сообщил, что подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. На своей странице в Facebook премьер-министр написал, что за последние четыре месяца команда Зеленского много работала над изменением страны. Гончарук перечислил такие достижения: переход газотранспортной системы на европейские правила, новый транзитный договор, перезагрузки на постах органов госвласти, переговоры с Международным валютным фондом, улучшение позиций Украины в международных рейтингах и другое.

Кроме того, он напомнил о скандале вокруг "прослушки". По словам Гончарука, слитые в сеть материалы смонтированы из "фрагментов записей совещаний" в Кабмине. В пресс-службе Офиса президента подтвердили, что Зеленский получил поданное премьер-министром заявление об отставке и рассмотрит его. О решении главы государства сообщат отдельно.

Тем временем Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к записи закрытого совещания у премьер-министра Алексея Гончарука с участием министров экономического блока, руководства Национального банка и представителей Офиса президента.

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