Ответственных за госзакупки в Украине проверят на детекторе лжи

Реформу в сфере госзакупок анонсировали в Кабмине. До конца года почти все из них переведут на единый центр, а сотрудников выборочно будут проверять на детекторе лжи - сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Таким образом, все государственные закупки, которые осуществляет правительство и органы исполнительной власти, хотят сделать централизованными. Это касается и больших проектов, и, например, обычной канцелярии - бумаги, ручек, скрепок и т.д.

Это позволит минимизировать риск, так называемых, откатов, считает министр. К тому же работников единого центра, отвечающих за государственные закупки будут выборочно проверять на полиграфе. Никто до последнего не будет знать, кому именно предстоит пройти тест в тот или иной месяц.

"По моему опыту в бизнесе, полиграф - достаточно действенный инструмент против откатов. Мы запускаем важную реформу, которая позволит сделать госзакупки более прозрачными и эффективными. Начиная с марта, все министерства будут делать закупки топлива, канцелярии, бумаги и офисного оборудования централизовано", - написал Дмитрий Дубилет.

Систему госзакупок хотят сделать похожей на ту, что работает в больших частных корпорациях. За все будет отвечать меньшее количество людей, но они будут работать качественней и прозрачней, считает министр. Таким образом в Кабмине хотят сэкономить государственные деньги и побороть коррупцию в органах исполнительной власти.

Ранее "Комментарии" рассказывали об итогах реформы таможенной службы.

Фото: Facebook/Дмитро Дубілет

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