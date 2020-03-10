В правительстве определились с руководителями ряда министерств

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания сегодня, 10 марта, назначил временно исполняющих обязанности руководителей ряда министерств. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Так, временно исполнять обязанности министров будут:

- Павел Кухта – Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

- Юрий Полюхович – Министерство образования и науки;

- Виталий Шубин – Министерство энергетики и защиты окружающей среды;

- Светлана Фоменко – Министерство культуры, молодежи и спорта.

Напомним, журналисты портала "Комментарии" внимательно изучили поведение украинских министров в Facebook, Twitter и Instagram, чтобы выяснить, кто же из них проводит больше всех времени в Сети и кто пользуется наибольшей популярностью у подписчиков. Вашему вниманию - "Министр соцсетей Украины" по версии нашего издания.

Ранее "Комментарии" писали, что новый в.о. министра образования Юрий Полюхович является кандидатом исторических наук, представителем Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB. Степень магистра по истории получил в 2003 году в "Киево-Могилянской академии". В 2009-2012 годах учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В течение 2014-2016 - научный сотрудник Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал в Национальном институте антропологии и истории (Мексика). Имеет опыт работы и в частных компаниях, там занимался вопросами развития инноваций. Кроме того, в 2014-2016 годах был советником министра образования и науки на общественных началах. С 2017-го – возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация". Владеет английским, испанским и классическим чолти (язык иероглифической письменности майя).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!