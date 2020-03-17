Новый министр экономики: эксперты рассказали, чего ожидать от Игоря Петрашко в новой должности





За назначение Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, который с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка, проголосовали сегодня 243 народных депутата.



Лоббирование интересов

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что назначение нового министра экономики выглядит как "лоббистский продукт" владельца того агрохолдинга, в котором Петрашко работал почти семь лет.

"Чтобы оценить, чего от него можно ожидать, нужно увидеть программу деятельности нового министра в сфере, за которую он будет нести ответственность, – подчеркивает Андрей Новак. – Пока ведь не ясна ситуация с тем, чем именно будет руководить Петрашко. Ведь неоднократно говорили, что нынешнее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины будет разделено. Отдельно – Министерство сельского хозяйства (или МинАПК), отдельно – Минэкономики и торговли".

Первоочередной экономической задачей, которую следует разрешить в Украине, эксперт считает выведение промышленности из критической ситуации (нужны госпрограммы по производству высокотехнологических товаров, в частности, авиакосмических).

"В АПК ситуация на сегодня более-менее позитивна, – отмечает Новак. – Урожайность и объемы экспорта растут, аграрии богатеют. Но проблема в том, что они тенизируют свою деятельность. Рост идет на десятки процентов, а Госкомстат показывает в разы меньшие данные. Что говорит о том, что действуют через оффшоры. И с этим, считаю, тоже должен разбираться профильный министр".

Ничего нового

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач отмечет: "Назначение министром экономики Игоря Петрашко не вызвало удивления, поскольку тезис "олигархи плохих менеджеров не нанимали" уже озвучен нынешней властью".

Эксперт подчеркивает, что Петрашко ему не знаком, равно как неизвестна его программа как министра.

"Его предшественнику, Тимофею Милованову, удалось быстро собрать прогрессивную команду в министерстве и предложить качественную программу действий. Пока сложно понять, кто из них согласиться работать с новым министром, – говорит Андрей Длигач. – Ожидания простые: программа антикризисных мер в экономке; программа поддержки малого и среднего бизнеса; стратегия на среднесрочную перспективу с учетом глобальных вызовов".

Гендиректор Advanter Group не думает, что Петрашко, учитывая его связи с Бахматюком, назначили с прицелом на намерение властей открыть рынок земли.

"Но что касается рынка земли, то надеюсь, что процесс прошел точку невозврата, – говорит Длигач. – Думаю, ВР проголосует закон во втором чтении – и рынок заработает в этом году".

Новые лица

Аграрный эксперт, глава Ассоциации животноводов Украины и ОО "Народный союз" Ирина Паламар, характеризуя назначение нового министра, отметила: "Для меня этот человек не известен, как и думаю почти для каждого. То, что он работал топ-менеджером у аграрного олигарха, не значит, что он будет хорошим министром".

Ну, а то, что олигархи ставят свой менеджмент на ключевые должности в нашей стране, ни для кого не секрет, считает Ирина Паламар.

"Вот так и живем. Туземцы, с сырьевой экономикой. Колония внешнего олигархата, управляемая компрадорской элитой", – подчеркивает эксперт.

Напомним, правительство Дениса Шмыгаля приняло ряд ограничений, касающихся выплат премий, надбавок и зарплат министрам. Так, премии могут быть начислены лишь в конце года по результатам работы. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили это решение.

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