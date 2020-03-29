У Емца опровергли его отставку, - СМИ

Пресс-секретарь министра здравоохранения Ильи Емца Артем Дегтяренко заявил, что его руководитель не писал заявления об уходе в отставку, как сообщила несколькими часами ранее народный депутат Ирина Геращенко. Об этом передает издание "Новое время".

"По той информации, которой я владею, министр собирается работать дальше и на время 20:30 в воскресенье, 29 марта никаких документов не подавал", - подчеркнул помощник министра.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МВД Арсен Аваков заявил о перспективах введения чрезвычайного положения в Украине в связи с пандемией коронавируса, но при этом отметил, что на данный момент эта крайняя мера не нужна.

"Сейчас нам хватает инструментов чрезвычайной ситуации. Общество, в основном, реагирует адекватно и будет реагировать еще адекватнее, когда цифры статистики, к сожалению, будут более печальными", - уверен министр.

Также Арсен Аваков добавил, что после введения чрезвычайного положения, на государственном уровне будут введены штрафы за выход из дома без крайней необходимости, а людей с симптомами заражения коронавирусом COVID-19 будут принудительно доставлять в больницу.

"Полиция получила такие полномочия по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это репрессивная мера, но если человек болен и является носителем вируса, потенциально она может сеять вокруг себя смерть. У нас было несколько случаев, когда люди, получив соответствующий диагноз, просто убегали из больницы - вот вам уровень сознания, с которым нам приходится иметь дело", - обозначил он.





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