Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания в пятницу, 24 апреля, принял решение о создании Антикризисного энергетического штаба. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



Нардеп сообщил, что штаб будет возглавлять премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Кабмин сегодня уволил с должности руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Также уволены заместители Нефедова. Кроме того, правительство приняло решение об увольнении руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Также мы писали о том, что Кабинет министров Украины сегодня представил детальный план выхода нашей страны из карантина, который ввели в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19. Глава правительства отметил, что у Кабинета министров есть четкий план, который состоит из 5 этапов. Реализовывать план могут начать уже 11 мая. Но это станет возможным только при условии, что уровень заболеваемости коронавирусом в нашей стране пойдет на спад.

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