Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром

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Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания в пятницу, 24 апреля,
принял решение о создании Антикризисного энергетического штаба. Об этом в своем
Telegram-канале сообщил народный
депутат Алексей Гончаренко.
Нардеп сообщил, что штаб будет возглавлять премьер-министр Украины Денис
Шмыгаль.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Кабмин сегодня уволил
с должности руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.
Также уволены заместители Нефедова. Кроме того, правительство приняло решение
об увольнении руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
Также мы писали о том, что Кабинет министров Украины сегодня представил
детальный план
выхода нашей страны из карантина, который ввели в марте из-за пандемии
коронавируса COVID-19. Глава правительства отметил, что у Кабинета министров
есть четкий план, который состоит из 5 этапов.
Реализовывать план могут начать уже 11 мая. Но это станет возможным
только при условии, что уровень заболеваемости коронавирусом в нашей стране
пойдет на спад.
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