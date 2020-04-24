Кабмин уволил главу Таможни Максима Нефедова

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания вечером в пятницу, 24 апреля, уволил с должности руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.



Кроме того, Кабмин принял решение об увольнении руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Также уволены заместители Нефедова: Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Ранее "Комментарии" писали, что Новая таможня упростила оформление медицинских изделий и медицинского оборудования из-за активного распространения коронавируса по всему миру и в Украине, в частности.

Также мы писали, что Новая таможня подготовила интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска — закрытые и открытые – согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, кризисная ситуация в очередной раз привлекла внимание к украинской таможне. Одни говорят, что она стала еще более коррупционной, чем ранее, другие – что именно коррупционеры хотят смены главного таможенника Максима Нефедова. Эксперты осветили ситуацию для портала "Комментарии".

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