Кабмин уволил главу Таможни Максима Нефедова

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Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания вечером в
пятницу, 24 апреля, уволил с должности руководителя Государственной таможенной
службы Максима Нефедова. Об этом в своем Telegram-канале написал народный
депутат Алексей Гончаренко.
Кроме того, Кабмин принял решение об увольнении руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
Также уволены заместители Нефедова: Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.
Ранее "Комментарии" писали, что Новая таможня упростила
оформление медицинских изделий и медицинского оборудования из-за активного
распространения коронавируса по всему миру и в Украине, в частности.
Также мы писали, что Новая таможня подготовила
интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска — закрытые и
открытые – согласно распоряжению правительства по предотвращению занесения и
распространения коронавируса COVID-19.
Напомним, кризисная ситуация в очередной раз привлекла внимание к
украинской таможне. Одни говорят, что она стала еще более коррупционной, чем
ранее, другие – что именно коррупционеры хотят смены главного таможенника
Максима Нефедова. Эксперты
осветили ситуацию для портала "Комментарии".
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