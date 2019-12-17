Полиция готовит подозрения трем участникам столкновений под Верховной Радой

Следователи готовят подозрения трем участникам акций протеста под зданием Верховной Рады Украины, которые нанесли серьезные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Сообщается, что на данный момент сотрудники полиции собирают фото и видео, которые позволят воссоздать картину того, что сегодня происходило под стенами парламента, а также, чтобы установить как можно больше правонарушений. Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят неотложные следственные действия.

Кроме того, консилиум врачей принимает решение о необходимости трепанации черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В., говорится в сообщении Нацполиции.

Ранее "Комментарии" писали о 17 пострадавших правоохранителях в ходе акций протеста возле Верховной Рады.

Напомним, сегодня, 17 декабря, возле отеля "Киев" недалеко от Верховной Рады проходили акции протеста против открытия рынка земли и митинг "евробляхеров".

Активисты "Национального корпуса", которые протестовали против продажи земли, подрались с силовиками. Они облили правоохранителей зеленкой и применили слезоточивый газ.

"Евробляхеры", в свою очередь, фактически парализовав движение по ул. Грушевского, требовали снижения стоимости растаможки импортных авто.