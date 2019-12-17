Полиция готовит подозрения трем участникам столкновений под Верховной Радой

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Следователи готовят подозрения трем участникам акций
протеста под зданием Верховной Рады Украины, которые нанесли серьезные телесные
повреждения другим участникам митинга и правоохранителям. Об этом сообщает
пресс-служба Национальной полиции Украины.
Сообщается, что на данный момент сотрудники полиции
собирают фото и видео, которые позволят воссоздать картину того, что сегодня
происходило под стенами парламента, а также, чтобы установить как можно больше
правонарушений. Сейчас в рамках
уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины,
правоохранители проводят неотложные следственные действия.
Кроме того, консилиум врачей принимает решение о необходимости
трепанации черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых
действий подполковнику Кулинко Ю.В., говорится в сообщении Нацполиции.
Ранее "Комментарии" писали о 17
пострадавших правоохранителях в ходе акций протеста возле Верховной Рады.
Напомним, сегодня, 17 декабря, возле отеля "Киев"
недалеко от Верховной Рады проходили
акции протеста против открытия рынка земли и митинг "евробляхеров".
Активисты "Национального корпуса", которые протестовали
против продажи земли, подрались с силовиками. Они облили правоохранителей
зеленкой и применили слезоточивый газ.
"Евробляхеры", в свою очередь, фактически парализовав
движение по ул. Грушевского, требовали снижения стоимости растаможки импортных
авто.
Новости партнеров
Новости