Выбирать по-новому: Избирательный кодекс оказался с «подводными камнями»

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Верховная Рада приняла 19 декабря в целом законопроект об Избирательном кодексе Украины (ИКУ), с поправками президента Владимира Зеленского. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили этот важнейший для выборов документов.
Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что ИКУ готовили уже давно. В итоге проголосовали с солидным результатом в 330 голосов. То есть, более чем для двух третей действующего парламента этот кодекс оказался приемлем.
"Благодаря длительной работе, тему пропорционалки с открытыми списками медийно прокачали. По факту мы получали нечто гибридное, так что возникает логичный вопрос, а пропала ли мажоритарка? Как верно отметили представители Гражданской сети ОПОРА, Избирательный кодекс содержит как прогрессивные, так и неэффективные положения. Учитывая, что замечаний всё еще много, не случайно нардепы пообещали вернуться к совершенствованию Кодекса в феврале 2020 года", - отмечает аналитик.
По словам эксперта, среди спорных моментов - ограниченная открытость избирательных списков на парламентских и местных выборах, что способствуют усилению партийного влияния на распределение мандатов, а также отсутствие возможности голосовать с помощью современных технологий. Тем самым власть оставила себе поле для маневра. Кроме того, нерешенным остался вопрос с агитацией в Интернете.
Кодекс, по мнению Решмедиловой, похож на лоскутное одеяло.
"Он включает в себя много локальных законов – про местные выборы, ЦИК. Но так как положения готовились в разное время, в каких-то моментах они противоречат друг другу, - отмечает аналитик. - Его нужно почистить, он большой, громоздкий. Может быть хаос на местах. Всё должно быть более понятно. Напомню, что это был ранее проголосованный кодекс, ветированный президентом, доработанный в комитете. Фактически - дважды пережованный. И всё равно его будут еще дорабатывать. Он будет меняться и в связи с реформой децентрализации, и в связи с обещанной переписью, и с рядом других моментов".
Эксперт уверена, что при внедрении Избирательного кодекса будет много подводных камней – проблемы с подсчетом, с наполнением списков (те же гендерные квоты), с представительством от партий.
Правозащитник, юрист Общественного холдингу "Группа влияния" ("Група впливу") Мария Красненко подчеркивает, что был принят не просто новый, а фактически первый Избирательный кодекс.
"Работа над ним длилась не один год, а финальные месяцы, после внесения замечаний президента, были особенно "стрессовыми". Вместе с тем, основная новость для переселенцев и других мобильных категорий граждан заключается в фактической возможности использовать свое право голоса на местных выборах путем изменения избирательного адреса", - подчеркивает Красненко.
Эксперт обратила внимание, что законодательные изменения в законопроекте№6240 (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных групп внутри страны) были заложены в начале 2017 года.
"Эти изменения нашли отражение в тексте ИКУ после того, как президент Украины наложил на Кодекс вето с предложениями, в частности о необходимости предоставить ВПЛ возможность голосовать на местных выборах. И это - большая победа!", - убеждена Красненко.
Адвокат Татьяна Матяш также обращает внимание на важность появления избирательного права у тех, кто не живет по месту регистрации.
"Речь о переселенцах, трудовых мигрантах, студентах, - отмечает эксперт. - Теперь я, как переселенка, подаю обоснованное заявление и меняю избирательный адрес. Таким образом, наконец, я полноправным членом общины города Киева. Это хорошая новость".
В то же время, с учетом предложенных изменений в Конституцию, Татьяна Матяш затрудняется предсказать последствия введения системы открытых списков.
Как сообщал сайт "Комментарии", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что местные выборы в 2020 году будут проходить частично по пропорциональной системе.
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