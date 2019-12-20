Выбирать по-новому: Избирательный кодекс оказался с «подводными камнями»

Верховная Рада приняла 19 декабря в целом законопроект об Избирательном кодексе Украины (ИКУ), с поправками президента Владимира Зеленского. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили этот важнейший для выборов документов.



Поле для маневра осталось

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова обращает внимание, что ИКУ готовили уже давно. В итоге проголосовали с солидным результатом в 330 голосов. То есть, более чем для двух третей действующего парламента этот кодекс оказался приемлем.



"Благодаря длительной работе, тему пропорционалки с открытыми списками медийно прокачали. По факту мы получали нечто гибридное, так что возникает логичный вопрос, а пропала ли мажоритарка? Как верно отметили представители Гражданской сети ОПОРА, Избирательный кодекс содержит как прогрессивные, так и неэффективные положения. Учитывая, что замечаний всё еще много, не случайно нардепы пообещали вернуться к совершенствованию Кодекса в феврале 2020 года", - отмечает аналитик.



По словам эксперта, среди спорных моментов - ограниченная открытость избирательных списков на парламентских и местных выборах, что способствуют усилению партийного влияния на распределение мандатов, а также отсутствие возможности голосовать с помощью современных технологий. Тем самым власть оставила себе поле для маневра. Кроме того, нерешенным остался вопрос с агитацией в Интернете.



Кодекс, по мнению Решмедиловой, похож на лоскутное одеяло.



"Он включает в себя много локальных законов – про местные выборы, ЦИК. Но так как положения готовились в разное время, в каких-то моментах они противоречат друг другу, - отмечает аналитик. - Его нужно почистить, он большой, громоздкий. Может быть хаос на местах. Всё должно быть более понятно. Напомню, что это был ранее проголосованный кодекс, ветированный президентом, доработанный в комитете. Фактически - дважды пережованный. И всё равно его будут еще дорабатывать. Он будет меняться и в связи с реформой децентрализации, и в связи с обещанной переписью, и с рядом других моментов".



Эксперт уверена, что при внедрении Избирательного кодекса будет много подводных камней – проблемы с подсчетом, с наполнением списков (те же гендерные квоты), с представительством от партий.



Победа для переселенцев

Правозащитник, юрист Общественного холдингу "Группа влияния" ("Група впливу") Мария Красненко подчеркивает, что был принят не просто новый, а фактически первый Избирательный кодекс.



"Работа над ним длилась не один год, а финальные месяцы, после внесения замечаний президента, были особенно "стрессовыми". Вместе с тем, основная новость для переселенцев и других мобильных категорий граждан заключается в фактической возможности использовать свое право голоса на местных выборах путем изменения избирательного адреса", - подчеркивает Красненко.



Эксперт обратила внимание, что законодательные изменения в законопроекте№6240 (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных групп внутри страны) были заложены в начале 2017 года.



"Эти изменения нашли отражение в тексте ИКУ после того, как президент Украины наложил на Кодекс вето с предложениями, в частности о необходимости предоставить ВПЛ возможность голосовать на местных выборах. И это - большая победа!", - убеждена Красненко.



Последствия непредсказуемы

Адвокат Татьяна Матяш также обращает внимание на важность появления избирательного права у тех, кто не живет по месту регистрации.



"Речь о переселенцах, трудовых мигрантах, студентах, - отмечает эксперт. - Теперь я, как переселенка, подаю обоснованное заявление и меняю избирательный адрес. Таким образом, наконец, я полноправным членом общины города Киева. Это хорошая новость".



В то же время, с учетом предложенных изменений в Конституцию, Татьяна Матяш затрудняется предсказать последствия введения системы открытых списков.



Как сообщал сайт "Комментарии", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что местные выборы в 2020 году будут проходить частично по пропорциональной системе.