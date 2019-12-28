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Зеленский подписал Избирательный кодекс

Избирательный кодекс предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками

сегодня, 02:15
Автор:

• Ольга Чародий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом его предложений. Соответствующая информация указана в карточке законопроекту №0978 на сайте ВР.

19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства, за него проголосовали 330 народных депутатов.

 Документ предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах. Проходной барьер - 5%. Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

В сентябре Зеленский ветировал и вернул в Раду со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый парламентом 11 июля.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла 19 декабря в целом законопроект об Избирательном кодексе Украины, с поправками президента Владимира Зеленского. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили этот важнейший для выборов документов.

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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66849
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