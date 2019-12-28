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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Избирательный
кодекс, принятый с учетом его предложений. Соответствующая информация указана в
карточке законопроекту №0978 на сайте ВР.
19 декабря Верховная
Рада приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства, за него
проголосовали 330 народных депутатов.
Документ
предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах.
Проходной барьер - 5%. Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый
список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки
кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет
формироваться единый список кандидатов.
Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах
закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения
не предусмотрена.
В сентябре Зеленский ветировал и вернул в Раду со своими предложениями Избирательный кодекс, принятый парламентом 11 июля.
Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла 19 декабря в целом законопроект об Избирательном кодексе Украины, с поправками президента Владимира Зеленского. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили этот важнейший для выборов документов.
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