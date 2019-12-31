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Освобожденным из плена украинским военным выдали новые документы

Военные получили документы о службе в ВСУ

сегодня, 18:26
Автор:

• Мария Чиренко

Украинские военные, которых освободили в рамках масштабного обмена пленными, получили новые документы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручены восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывания на военной службе в Вооруженных Силах Украины", - сказано в сообщении.

Вручал новые удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) ВСУ Александр Тарнавский.

Полковник выразил благодарность военным за проявленную выдержку и стойкость, а также поздравил их с наступающими праздниками.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", вчера состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным "республикам" 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан

В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.

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Источник: http://www.mil.gov.ua/news/2019/12/31/zvilnenim-z-polonu-ukrainskim-vijskovosluzhbovczyam-vrucheno-ponovleni-osobisti-dokumenti/
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