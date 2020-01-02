Вакарчук эмоционально ответил Зеленскому: "Для меня есть разница"

Лидер парламентской фракции "Голос" Святослва Вакарчук написал стих, в котором апеллировал к словам президента Украины Владимира Зеленского в новогоднем обращении, направленном на объединении украинцев, независимо от их политических, культурных и религиозных предпочтений. Об этом сообщает 5 канал.

Так, в ролике, который транслировался за несколько минут до наступления 2020 года, глава государства указал, что по большому счету, украинцам не важно, под каким памятником ждать любимую девушку на свидание и как называется улица. если она выложена асфальтом и освещена в ночное время.

Известный своими патриотическими взглядами, Святослав Вакарчук в ответ на это написал трогательный стих, где указал, что гражданина, как раз, и отличает его неравнодушие к названиям, истории и культуре его государства.

"Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться", - звучат строки в новом стихотворении музыканта.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народного депутата Святослава Вакарчука заметили на выступлении во время корпоратива крупной компании в Минске.