Вакарчук эмоционально ответил Зеленскому: "Для меня есть разница"

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Лидер парламентской фракции "Голос" Святослва Вакарчук написал стих, в котором апеллировал к словам президента Украины Владимира Зеленского в новогоднем обращении, направленном на объединении украинцев, независимо от их политических, культурных и религиозных предпочтений. Об этом сообщает 5 канал.
Так, в ролике, который транслировался за несколько минут до наступления 2020 года, глава государства указал, что по большому счету, украинцам не важно, под каким памятником ждать любимую девушку на свидание и как называется улица. если она выложена асфальтом и освещена в ночное время.
Известный своими патриотическими взглядами, Святослав Вакарчук в ответ на это написал трогательный стих, где указал, что гражданина, как раз, и отличает его неравнодушие к названиям, истории и культуре его государства.
"Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.
Не проживе держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться", - звучат строки в новом стихотворении музыканта.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народного депутата Святослава Вакарчука заметили на выступлении во время корпоратива крупной компании в Минске.
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