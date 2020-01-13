Обмен пленными: у генпрокурора и в СБУ начали допросы освобожденных

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Офис генерального прокурора совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины начал допрос граждан, которые были освобождены из плена в рамках масштабного обмена 29 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процесса их физического и эмоционального восстановления", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения боевиками "Л/ДНР" норм международного гуманитарного права. В частности, бывшие пленники рассказывают о пытках, физическом насилии, бесчеловечном обращении с пленными, что подпадает под ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
В Офисе генпрокурора добавили, что допросы освобожденных из плена проводятся для установления обстоятельств пребывания в плену, что позволит найти виновных и привлечь их к ответственности, в том числе и по решениям международных судов.
Как ранее сообщало издание "Комментарии", 29 декабря состоялся обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человека, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан.
В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.
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