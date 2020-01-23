Гончарук передумал уходить в отставку, будет до конца срока Зеленского

Нынешнее правительство будет оставаться настолько долго, насколько будет позволять доверие внутри команды. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что сколько будет правительство у власти – зависит только от доверия внутри команды, пишет “Интерфакс-Украина”.

Он отметил, что Кабмин продолжает работать и в отставку он не собирается, все это слухи.

“Сейчас вокруг новой власти много грязи, провокаций, манипуляций, все это позволяют группы влияния, которые не комфортно работать с честным правительством” - сказал он.

Также он подчеркнул, что у него доверительные и очень хорошие отношения с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали о вероятности отставок в Кабмине после слива "прослушки с Гончаруком" и причастности Коломойского.

"Ходили слухи, что отставку Гончарука планируют на весну. Но слитые аудиозаписи, скорее всего, ускорят процесс, - говорил ранее Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Леонов.

Напомним, что на следующий день после скандала с прослушкой, где премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы называет себя "профаном в экономике", чиновник сделал резонансное заявление. Он сообщил, что подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.



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