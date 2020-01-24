Пересмотр «Минска»: эксперты рассказали о шансах Украины

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.25
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности передачи контроля над границей и проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), считает представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников.
Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями, есть ли шанс на такой пересмотр.
Политический эксперт Денис Гороховский считает, что заявления украинской стороны о желании пересмотра одного из пунктов Минских соглашений (МС) выглядит как попытка затянуть время.
"Вопрос восстановления полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта прописан в пункте 9 Соглашений. При этом, нужно понимать, что фактически изменить один пункт невозможно, так как практически все 13 пунктов МС взаимосвязаны или же являются логическим продолжением друг друга, - поясняет политэксперт. - Так, например, первым пунктом идет полное прекращение огня. Затем разведение войск и доступ ОБСЕ для подтверждения реального выполнения первых двух пунктов".
Что касается, непосредственно пункта 9 о границе, то в документе четко прописано "Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования". Речь идет о проведении выборов в ОРДЛО по законам Украины и конституционной реформе.
"При этом, там же указано, что пункт 9 не может быть исполнен без выполнения пункта 11, - подчеркивает Гороховский. - А данный пункт предусматривает "Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
Поэтому, по сути, пересмотр такого важного пункта, как п.9 МС невозможен без пересмотра ряда других пунктов. А значит, на выходе, в случае компромисса сторон, мы получим уже совершенно новый документ".
По мнению эксперта, вероятность изменения "Минска-2" мизерная.
"У Украины на сегодняшний день есть два пути: или выполнение МС, или же официальный выход из процесса и прекращение любых переговоров в данном формате", - констатировал Гороховский.
Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен, что лишь пересмотр Минских соглашений в предложенном украинской стороной варианте может стать путем к преодолению застоя в урегулировании конфликта.
"Нужно понять, что без контроля над границей не будет никакого реального урегулирования. Лишь фиктивное, которое долго не продлиться, - подчеркивает Волошин. - Наши европейские партнеры по нормандскому формату (Германия и Франция), надеюсь, поддержат нас полностью. Понятно, что РФ взамен может захотеть определенные бонусы. Пока трудно сказать – какие. Но, думаю, Кремль всё же пойдет на уступки".
Военный эксперт отмечает, что российские власти стремятся избавится от санкций. И в каком-то виде продемонстрировать добрую волю.
"И очередность выполнения пунктов Минских соглашений - не такая уж большая уступка со стороны РФ. Границу ведь всё равно придется отдавать под контроль - или временным миротворцам, или сразу – Украине, - поясняет Волошин. – Если же РФ упрется, речь может пойти о смене формата переговоров. С подключение стран-гарантов Будапештского меморандума - США и Великобритании, чего РФ (тоже "гарант") точно не хотелось бы".
Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко подчеркивает, что, прежде всего, нужно понимать, при каких обстоятельствах появились Минские соглашения.
"К подписанию и "Минска-1" (сентябрь-2014), и "Минска-2" (февраль-2015) Украину подтолкнули военные поражения. И она фактически подписала капитуляцию, де-факто признав отдельность части Донбасса, - отмечает эксперт. - Ведь неподконтрольные Киеву территории Донетчины и Луганщины так и называются – "отдельные районы". При этом победу над Украиной одержал не Донбасс, не "народные республики", а РФ, которая стояла за "пророссийскими повстанцами/мятежниками". Именно поэтому Москва получила возможность диктовать свои условия".
Минские договоренности не отвечают интересам ни Киева, ни временно неподконтрольного Донбасса, уверен Белашко.
"Зато они вполне устраивают Россию, Германию и Францию, которые наряду с Украиной составляют "нормандскую четверку". И именно это трио (без Украины) будет диктовать повестку дня, исходя из собственных интересов, - считает директор Агентства социальных коммуникаций. - Я не думаю, что кто-то будет пересматривать Минские соглашения только потому, что этого захотел Киев".
По словам Белашко, для пересмотра "Минска" Украина должна взять какой-либо военно-политический реванш.
Как сообщал сайт "Комментарии", помощник президента Украины Андрей Ермак считает возможной модернизацию Минских соглашений для обеспечения их работоспособности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости