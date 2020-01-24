Пересмотр «Минска»: эксперты рассказали о шансах Украины

Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности передачи контроля над границей и проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), считает представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников.



Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями, есть ли шанс на такой пересмотр.



"Минск" придется полностью переписать

Политический эксперт Денис Гороховский считает, что заявления украинской стороны о желании пересмотра одного из пунктов Минских соглашений (МС) выглядит как попытка затянуть время.



"Вопрос восстановления полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта прописан в пункте 9 Соглашений. При этом, нужно понимать, что фактически изменить один пункт невозможно, так как практически все 13 пунктов МС взаимосвязаны или же являются логическим продолжением друг друга, - поясняет политэксперт. - Так, например, первым пунктом идет полное прекращение огня. Затем разведение войск и доступ ОБСЕ для подтверждения реального выполнения первых двух пунктов".



Что касается, непосредственно пункта 9 о границе, то в документе четко прописано "Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования". Речь идет о проведении выборов в ОРДЛО по законам Украины и конституционной реформе.



"При этом, там же указано, что пункт 9 не может быть исполнен без выполнения пункта 11, - подчеркивает Гороховский. - А данный пункт предусматривает "Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей ОРДЛО, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".



Поэтому, по сути, пересмотр такого важного пункта, как п.9 МС невозможен без пересмотра ряда других пунктов. А значит, на выходе, в случае компромисса сторон, мы получим уже совершенно новый документ".



По мнению эксперта, вероятность изменения "Минска-2" мизерная.



"У Украины на сегодняшний день есть два пути: или выполнение МС, или же официальный выход из процесса и прекращение любых переговоров в данном формате", - констатировал Гороховский.



Кремль пойдет на уступки

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен, что лишь пересмотр Минских соглашений в предложенном украинской стороной варианте может стать путем к преодолению застоя в урегулировании конфликта.



"Нужно понять, что без контроля над границей не будет никакого реального урегулирования. Лишь фиктивное, которое долго не продлиться, - подчеркивает Волошин. - Наши европейские партнеры по нормандскому формату (Германия и Франция), надеюсь, поддержат нас полностью. Понятно, что РФ взамен может захотеть определенные бонусы. Пока трудно сказать – какие. Но, думаю, Кремль всё же пойдет на уступки".



Военный эксперт отмечает, что российские власти стремятся избавится от санкций. И в каком-то виде продемонстрировать добрую волю.



"И очередность выполнения пунктов Минских соглашений - не такая уж большая уступка со стороны РФ. Границу ведь всё равно придется отдавать под контроль - или временным миротворцам, или сразу – Украине, - поясняет Волошин. – Если же РФ упрется, речь может пойти о смене формата переговоров. С подключение стран-гарантов Будапештского меморандума - США и Великобритании, чего РФ (тоже "гарант") точно не хотелось бы".



Киеву нужен реванш

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко подчеркивает, что, прежде всего, нужно понимать, при каких обстоятельствах появились Минские соглашения.



"К подписанию и "Минска-1" (сентябрь-2014), и "Минска-2" (февраль-2015) Украину подтолкнули военные поражения. И она фактически подписала капитуляцию, де-факто признав отдельность части Донбасса, - отмечает эксперт. - Ведь неподконтрольные Киеву территории Донетчины и Луганщины так и называются – "отдельные районы". При этом победу над Украиной одержал не Донбасс, не "народные республики", а РФ, которая стояла за "пророссийскими повстанцами/мятежниками". Именно поэтому Москва получила возможность диктовать свои условия".



Минские договоренности не отвечают интересам ни Киева, ни временно неподконтрольного Донбасса, уверен Белашко.



"Зато они вполне устраивают Россию, Германию и Францию, которые наряду с Украиной составляют "нормандскую четверку". И именно это трио (без Украины) будет диктовать повестку дня, исходя из собственных интересов, - считает директор Агентства социальных коммуникаций. - Я не думаю, что кто-то будет пересматривать Минские соглашения только потому, что этого захотел Киев".



По словам Белашко, для пересмотра "Минска" Украина должна взять какой-либо военно-политический реванш.



Как сообщал сайт "Комментарии", помощник президента Украины Андрей Ермак считает возможной модернизацию Минских соглашений для обеспечения их работоспособности.



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