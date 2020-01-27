В Раде сказали, когда назначат нового главу Госбюро расследований

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Новый глава Государственного бюро расследований будет назначен до начала мая. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", руководитель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский, передает "РБК-Украина".
"Я думаю, что в конце марта-апреля, максимум начало мая, завершится конкурс, и мы услышим имя нового директора ГБР", - сказал нардеп.
По словам парламентария, к конкурсу на должность нового главы ГБР будет приковано внимание активистов и прессы.
"Конечно, я считаю эти сроки очень сжатыми, но я уверен, что в отличие от предыдущего конкурса на главу бюро, к этому будет приковано большое внимание СМИ и активистов", - убежден Монастырский.
Нардеп также рассказал о главной задаче, которую поставил президент в вопросе реформирования Госбюро расследований.
"Сейчас же решалась задача, которая была поставлена президентом, по усовершенствованию механизма работы ГБР. Главная философия изменений – в смене юридического статуса бюро с центрального органа исполнительной власти на, скажем так, более независимый правоохранительный орган", - подчеркнул Монастырский.
Как сообщал сайт "Комментарии", 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. И.о. главы ведомства стала Ирина Венедиктова.
Государственное бюро расследований инициировало проведение полного аудита своей деятельности.
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