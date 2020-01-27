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В Раде сказали, когда назначат нового главу Госбюро расследований

Нардеп Монастырский считает сроки назначения нового главы ГБР очень сжатыми

сегодня, 11:59
Автор:

• Мария Чиренко

Новый глава Государственного бюро расследований будет назначен до начала мая. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", руководитель парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Рады Денис Монастырский, передает "РБК-Украина".

"Я думаю, что в конце марта-апреля, максимум начало мая, завершится конкурс, и мы услышим имя нового директора ГБР", - сказал нардеп.

По словам парламентария, к конкурсу на должность нового главы ГБР будет приковано внимание активистов и прессы.

"Конечно, я считаю эти сроки очень сжатыми, но я уверен, что в отличие от предыдущего конкурса на главу бюро, к этому будет приковано большое внимание СМИ и активистов", - убежден Монастырский.

Нардеп также рассказал о главной задаче, которую поставил президент в вопросе реформирования Госбюро расследований.

"Сейчас же решалась задача, которая была поставлена президентом, по усовершенствованию механизма работы ГБР. Главная философия изменений – в смене юридического статуса бюро с центрального органа исполнительной власти на, скажем так, более независимый правоохранительный орган", - подчеркнул Монастырский.

Как сообщал сайт "Комментарии", 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. И.о. главы ведомства стала Ирина Венедиктова. 

Государственное бюро расследований инициировало проведение полного аудита своей деятельности.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/denis-monastyrskiy-ispytatelnyy-srok-arsena-1579973801.html
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