Министр Дмитрий Дубилет рассказал, сколько тратит денег в месяц

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что каждый месяц тратит себя около трех тысяч долларов. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

На вопрос журналиста, сколько он лично на себя тратит в месяц, Дубилет ответил "около $3 тысяч".

По словам министра, даже если бы не было такой финансовой подушке, он бы все равно согласился работать в должности министра.

"Если бы у меня не было возможности, я бы тратил на себя меньше", – сказал министр.

Как сообщало издание "Комментарии", кабинет министров намерен ежемесячно публиковать зарплаты министров и топ-чиновников. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. "Мы будем официально публиковать каждый месяц все доходы, которые получают топ-чиновники. Это не секретная информация. На сайте Кабмина будет публиковаться ежемесячно доход, который получают министры, заместители", - заявил министр. Более того, правительство намерено публиковать и индикатор эффективности работы высших должностных лиц.

Кроме того, как заявил чиновник, он отказался от государственной охраны, чтобы воспользоваться услугами частных охранников. Так, по мнению Дубилета, тратить государственные ресурсы на содержание целого отряда силовиков ради одного человека, нецелесообразно. "Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух людей, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух человек. Сейчас со мной ходит двое частных охранников", - отметил Дубилет во время интервью в прямом эфире.





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