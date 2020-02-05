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Гончарук разъяснил две платежки за газ

Гончарук рассказал, зачем две платежки за газ

сегодня, 01:50
Автор:

• Ольга Чародий

Гончарук разъяснил две платежки за газ

Платежка за транспортировку газа поступает потребителям отдельно от платежки за сам газ, чтобы была возможность свободно менять компанию, которая будет его поставлять. Об этом говорится в Telegram-канале премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями".

По словам премьер-министра, разделение платежек на две части не повлияет на общую стоимость газа для потребителей. Он пояснил, что плата за транспортировку всегда существовала, но ранее она входила в общий тариф.

При этом он отметил, что украинцы будут платить за транспортировку газа даже когда его не используют, но сумма будет минимальная. 

Как сообщал сайт "Комментарии",  4 февраля президент Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который должен представить главе государства промежуточный отчет Кабмина о своей работе. Об этом чиновники договорились в пятницу. Гончарук отметил, что этот отчет - возможность поговорить о стратегически важных вещах. Напомним, не так давно неизвестные "слили" в сеть аудиозаписи, на которых кто-то, по голосу похожий на премьера, называет себя "профаном" в экономике. После скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако Зеленский дал его правительству еще один шанс.

А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер-министр выступит в парламенте с промежуточным отчетом Кабинета министров в пятницу, 7 февраля. "Так называемый промежуточный отчет правительства должен состояться до 14 февраля, и у нас просто выпадает непленарная неделя. Будет обязательно час вопросов к правительству. Будет докладывать министр Оржель. Еще будет около 20 минут на выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука", - сказал спикер Рады. Стоит отметить, что ранее президент поручил правительству отчитаться перед Верховной Радой до 4 февраля.




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Источник: https://t.me/PMHoncharuk/334
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